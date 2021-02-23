الامارات | بوجاتشر يعزز الصدارة ويتوج بطلاً للمرحلة الـ3 بـ«طواف الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن بوجاتشر يعزز الصدارة ويتوج بطلاً للمرحلة الـ3 بـ«طواف الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل دراج فريق الإمارات، السلوفيني تادي بوجاتشر تألقه، وأحرز اليوم لقب المرحلة الثالثة من طواف الإمارات 2021، التي جرت في مدينة العين. وانتزع بوجاتشر لقب مرحلة «ستراتا»، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 166 كلم في ثلاثة ساعات و58 دقيقة و35 ثانية، ليحصد انتصاراً غالياً لفريق الإمارات ويحافظ على صدارة الفريق للطواف، الذي يشهد مشاركة نخبة الدراجين والفرق المحترفة على مستوى العالم.

وجاء فوز بوجاتشر بعد منافسة قوية مع البريطاني آدم ياتس دراج فريق إينيوس، وحامل لقب نسخة 2020، والذي حل ثانيا. وانحصرت المنافسة بين الثنائي خلال مرحلة الصعود إلى قمة جبل حفيت، والتي تعتبر أصعب مراحل الطواف على الإطلاق، بعدما انفردا بالمقدمة في آخر 4 كيلومترات بالسباق، قبل أن يتمكن بوجاتشر من الضغط على منافسه وخطف المركز الأول في الـ 200 متر الأخيرة.

وحل ثالثا الكولومبي سيرجيو جارسيا دراج فريق إي إف إيديوكيشين بفارق 48 ثانية عن صاحب المركز الأول، فيما احتل الألماني إيمانويل بوشمان دراج فريق بورا المركز الرابع، وخامساً البلجيكي هارم فان هاوك دراج فريق لوتو سودال.

وبهذا يستمر بوجاتشر في الصدارة بسبع ساعات و58 دقيقة و30 ثانية، موسعا الفارق إلى 43 ثانية مع أقرب ملاحقيه، البريطاني آدم ياتس، الذي خطف وصافة الترتيب العام من البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب، الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق 1.03 دقيقة عن بوجاتشار، بينما قفز إلى المركز الرابع الأسترالي كريس هاربر دراج فريق جامبو فيزما.

وحصد بوجاتشر، بطل طواف فرنسا 2020، وأبرز المرشحين للقب، ثلاثة قمصان من أربعة في نهاية المرحلة الثالثة بعدما حافظ على القميص الأحمر لمتصدر الطواف، وخطف الأخضر للمتصدر بالنقاط من جواو ألميدا، حيث رفع رصيده إلى 39 نقطة بفارق 22 نقطة عن ألميدا، فيما تراجع الإيطالي فيليبو غانا دراج فريق إينيوس للمركز الثالث بـ21 نقطة.

وحافظ كذلك على القميص الأبيض لأفضل دراج شاب، وخلفه جواو ألميدا، وثالثاً الأمريكي نيلسون بوليس، فيما حافظ ألميدا على القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة.

وشهد مراسم التتويج أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومدير عام بلدية العين، علي خليفة القمزي، والرئيس التنفيذي لـ(ستراتا) إسماعيل علي عبدالله، والمدير الإداري في (نخيل) محمد القاسم، والكابتن طيار هاشم الهامشي من طيران أبوظبي. وقال بوجاتشر في تصريح صحافي: أردنا الفوز ونجحنا في تحقيق ذلك، كان يوماً صعباً للغاية، وشعرت بنوع من التوتر في بعض الأوقات نتيجة المستويات المختلفة للمرحلة. وأضاف: أسعى إلى مواصلة الأداء الجيد، ويجب علينا التركيز لأن المراحل الأربعة المتبقية يمكن أن يحدث فيها أي شيء.

وكانت المرحلة الثالثة انطلقت من أمام ستراتا للتصنيع بالقرب من مطار العين الدولي مروراً بالعديد من المعالم الأماكن السياحية التي تميز مدينة العين، أبرزها حديقة الحيوانات، واستاد هزاع بن زايد، وجامعة العين القطارة، الهيلي، قصر المويجعي، واحة العين، والمبرزة الخضراء، حتى وصل السباق إلى أصعب التحديات بمرحلة الصعود إلى جبل حفيت لمسافة 10 كيلومترات، وصولاً إلى خط النهاية على قمة جبل حفيت، إذ تعد تلك المرحلة الأصعب على الإطلاق في الطواف وتحسم إلى حد كبير النتيجة النهائية للطواف.

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