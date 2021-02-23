الامارات | سيمبا يهزم الاهلي المصري وينتزع صدارة دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا يهزم الاهلي المصري وينتزع صدارة دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف سيمبا التنزاني صدارة المجموعة الاولى بفوزه المستحق على الاهلي بهدف نظيف الثلاثاء بحضور 50 الف مشجع احتشدوا في الملعب الوطني بالعاصمة دار السلام ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا لكرة القدم.

وهي الخسارة الاولي للأهلي افريقيا منذ تولي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مسؤولية تدريب الفريق في اكتوبر الماضي.

سجل هدف الفوز الموزامبيقي لويس ميكيسوني (31) رافعا رصيد فريقه الى 6 نقاط في صدارة المجموعة فيما تجمد رصيد الاهلي عند 3 نقاط ليتراجع الى المركز الثالث فيما صعد فيتا كلوب الى المركز الثاني بنفس رصيد النقاط وبفارق الاهداف بعدما حقق فوزا كبيرا على مضيفه المريخ السوداني بنتيجة 4-1 ليتذيل الاخير جدول الترتيب بلا رصيد.

كان سيمبا الاكثر استحواذا والاخطر بفضل تحركات وسرعة الخماسي ميكيسوني وكلاتوس شاما وحسن صالح ديلونغا وكويس موغالو وتاديو لوناغا.

تعددت اختراقات اصحاب الارض من الاجناب والعمق رغم التكتل الدفاعي للاعبي الاهلي الا ان تألق محمد الشناوي حال دون تسجيل سيمبا لهدف مبكر.

استمر الضغط الهجومي لأصحاب الارض واعتمد لاعبو الاهلي على الهجمات المرتدة وكاد كهربا يحرز هدفا من تمريرة جونيور اجايي ولكنه سدد كرة علت العارضة.

ونجح سيمبا في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية لميكيسوني من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى الشناوي (31).

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