شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يحرج القادسية بالتعادل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خرج فريق الباطن بتعادل ثمين مع ضيفه القادسية بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات الجولة 20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء تقدم القادسية أولاً عن طريق ستانلي اوهاويتشي (د: 17)، ومن ثم أحرز الباطن هدفين عن طريق فابيو ابرو (د: 45+2)، وصالح آل عباس (د: 73)، ومن ثم عادل للقادسية كاروليس اندريا (د: 75)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بينهما بهدفين لكل منهما، وبهذه النتيجة يصل القادسية للنقطة 29 وفي المركز الخامس، فيما وصل الباطن للنقطة 24 وفي المركز الحادي عشر.