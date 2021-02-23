شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات ثقيلة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميونخ - أ ف ب

تستكمل مباريات ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء والأربعاء، والتي تشهد مواجهات من العيار الثقيل، لا سيما تلك التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، كما يواجه بايرن ميونخ المتعثر، لاتسيو الإيطالي، فيما يلعب ريال مدريد الإسباني مع أتلانتا الإيطالي، أما مانشستر سيتي المنتشي بسلسلة انتصارات متتالية جعلته يتفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيلعب مع بروسيا مونشنجلادباخ الألماني. وتخطى المهاجم الكولومبي لويس موريال دوره كـ«بديل خارق» وثبّت مكانته في التشكيلة الأساسية، مانحاً أتالانتا الإيطالي الآمال في مقارعة ريال مدريد الإسباني، وسجل موريال هدفاً ومرّر كرة حاسمة الى مواطنه دوفان ساباتا في الفوز الكبير 4-2 على نابولي، الأحد، في الدوري المحلي، في آخر مباراة استعدادية قبل مواجهة نادي العاصمة الإسبانية. وقال مدربه جان بييرو جاسبيريني بعد أن سجّل مهاجمه للمباراة التاسعة توالياً شارك فيها أساسياً في الدوري: «موريال لاعب استثنائي، ليس فقط لأنه سجل هدفاً وصنع آخر، بل لأنه أظهر هذا العام قوّة ذهنية وبدنية ورياضية غير عادية، وقد حقق قفزة هائلة في الجودة، كذلك من حيث الثبات في المستوى». وفي مانشستر، لعبت السجية التهديفية لإيلكاي جوندوجان دوراً كبيراً في ابتعاد مانشستر سيتي 10 نقاط عن أقرب مطارديه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن البحث المستمر للفريق عن لقب دوري أبطال أوروبا، يضع لاعب الوسط الدولي الألماني أمام مهمة جديدة عندما يحل ضيفاً على بروسيا مونشنجلادباخ في ذهاب ثمن النهائي. وبعد انضمام المدرب الإسباني جوزيب جوارديولا إلى مشروع سيتي، كان جوندوجان أول اللاعبين القادمين إلى ملعب الاتحاد، في خطة رفع الفريق الأزرق إلى مصاف نخبة الأندية في القارة العجوز.