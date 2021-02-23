شكرا لقرائتكم خبر عن 12 حكماً يديرون بطولة دبي الدولية للجواد العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أسفرت قرعة بطولة دبي الدولية للجواد العربي بنسختها الثامنة عشرة عن اختيار 12 حكماً لإدارة منافسات البطولة العالمية التي تقام خلال الفترة من 18 وحتى 20 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقام البطولة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، حيث يشارك فيها نخبة من الخيول من مختلف دول العالم، كما يصاحبها معرض دبي الدولي للخيل والذي يعد أهم معارض الخيل في الوطن العربي.

وكشفت اللجنة المنظمة عن دعوة 17 حكماً للمشاركة في البطولة حيث اعتذر 5 حكام بسبب ظروف كورونا، ليصل عدد الحكام إلى 10 يمثلون 10 دول بالإضافة إلى حكمين احتياطيين.

وتتمثل قائمة الحكام في كل من جان ماركو من ايطاليا، وايرك جير من فرنسا، وتومس ترجنسيتيكي من بولندا، وجايزن ريزل من هولندا، وكريستان مسكيني من إيطاليا، وميخائلا ويدز من ألمانيا، وموريلر كامر من البرازيل، وعبد الرؤوف عباس من مصر، وتيري هومز من أمريكا، والحكام الاحتياط سنتياجو فورنيلس من الأرجنتين، وأورس ايز بهر من سويسرا.