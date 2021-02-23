تشكيل الزمالك ..أسامة فيصل يقود هجوم الزمالك امام تونجيت

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وسيدفع باتشيكو بالتونسي حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن بدلا من حازم امام ، ومحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع بدلا من محمود الونش لاصابتهما، فيما سيشارك أسامة فيصل مهاجم صريح مع الاعتماد علي الثنائى طارق حامد وفرجاني ساسي في وسط الملعب.

وسيبدأ الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء- محمد عبد الغني – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد– فرجاني ساسي

خط الهجوم : زيزو – اشرف بن شرقي – يوسف أوباما - اسامة فيصل

وتم استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق من التشكيل الأساسي للمباراة بناءا علي توصيات من افراد الجهاز المعاون الذين طالبوا باتشيكو باستبعاد أبو جبل ومنح الفرصة لجنش، وهو ما وافق عليه البرتغالي خلال الساعات الماضية.

وتحرك اتوبيس فريق الزمالك منذ قليل من فندق الإقامة في السنغال الي ملعب لاب ديور الذي يستضيف مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وحضر عامر مزروع القنصل المصري في السنغال الي فندق الإقامة لمؤازرة اللاعبين قبل المباراة ، في ظل الاهتمام الكبير من جانب السفارة المصرية ببعثة الزمالك.

وعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، محاضرة فنية أخيرة للاعبين في فندق الإقامة، قبل مواجهة تونجيت السنغالي.

وكان اليوم السابع قد أشار أمس الي اقتراب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك، من التواجد فى التشكيلة الأساسية لفريقه فى مباراة تونجيت السنغالي.

وكان آخر ظهور لجنش فى تشكيل الزمالك الأساسى يوم 1 ديسمبر الماضي في مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والتي خسرها الأبيض بنتيجة 3-1 ليودع الزمالك البطولة ويتأهل الطلائع للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

ولم يشارك جنش في أي مباراة مع الزمالك خلال الموسم الحالي سواء في مسابقة الدوري الممتاز، أو دوري أبطال أفريقيا، حيث تولي محمد أبو جبل حراسة عرين الزمالك طوال الموسم، باستثناء مباراة كأس مصر المذكورة.