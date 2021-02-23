الصراع يشتعل.. ترتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا بعد خسارته من سيمبا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اشتعلت مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، بعدما خسر المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، عصر الثلاثاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل ميكويسوني لاعب سيمبا التنزاني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة.

وقدم الأهلي أداءً سيئًا خلال الشوط الأول من المباراة، ثم نشط نسبيا في الشوط الثاني.

وعلى الجانب الأخر خسر المريخ السوداني على ملعبه من فيتا كلوب الكونغولى، 4-1، في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك تصدر فيتا كلوب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه فيتا كلوب وصيفا بـ3 نقاط، متفوقا على الأهلي الثالث بفارق الأهداف، فيما يتذيل المريخ الترتيب بدون نقاط.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بالقاهرة بثلاثية نظيفة.