الأهلي يخسر من سيمبا التنزاني بهدف صاروخي في أبطال إفريقيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق سيمبا التنزاني، فوزا هاما على ضيفه الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، عصر الثلاثاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ميكويسوني لاعب سيمبا التنزاني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة.

وقدم الأهلي أداءً سيئًا خلال الشوط الأول من المباراة، ثم نشط نسبيا في الشوط الثاني.

وعلى الجانب الأخر، خسر المريخ السوداني من فيتا كلوب الكونغولي، 4-1، في إطار الجولة الثانية.

وبذلك تصدر فيتا كلوب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه فيتا كلوب وصيفا بـ3 نقاط، متفوقا على الأهلي الثالث بفارق الأهداف، فيما يتذيل المريخ الترتيب بدون نقاط.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بالقاهرة بثلاثية نظيفة.