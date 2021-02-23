سيما التنزاني يتقدم على الأهلي بهدف صاروخي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا، بتقدم الفريق التنزاني بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ميكويسوني لاعب سيمبا التنزاني الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 30 من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بالقاهرة بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا الوصيف، وفيتا كلوب في المركز الثالث، ويتذيل المريخ المجموعة بدون نقاط.

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