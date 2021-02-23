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مجموعة الأهلي .. فيتا كلوب يقلب الموازين بالفوز علي المريخ بالسودان

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق فيتا كلوب الكونغولي على المريخ السوداتي بأربعة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم بالسودان .

ليعوض بطل الكونغو هزيمته الجولة الاولي على ملعبه امام سيمبا التنازني ويحصل على أول ثلاث نقاط بينما بقي المريخ السوداني دون رصيد .

ليحتل فيتا كلوب المركز الثاني خلف سيمبا والاهلي بتراجع ثالثا وبقي المريخ في المركز الارابع والاخير

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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