شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتخطى أشمون في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مصر المقاصة فوزاً سهلاً على حساب منافسه أشمون الناشط في دوري القسم الرابع بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم، اليوم الثلاثاء، على ملعب السكة الحديد ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

سجل الليبي الدولي مفتاح طقطق هدفي المقاصة في الدقيقتين 10 من ضربة جزاء و38 من عمر المباراة.

وقدم المقاصة عرضاً جيداً مع مديره الفني إيهاب جلال وضمن التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة الكأس وضرب موعداً مع سيراميكا كليوباترا.