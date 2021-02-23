شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستغل توقف الدوري في تجهيز المصابين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لتجهيز اللاعبين المصابين خلال فترة توقف الدوري الحالية.
ويعاني المقاولون العرب من غياب بعض اللاعبين الأساسيين في الفترة الماضية بسبب الإصابة، على رأسهم محمد سالم والتونسي هيثم الجويني ومحمد رزق، وهو ما أثر بالسلب على نتائج الفريق في الفترة الحالية.
ويسعى الجهاز الفني لذئاب الجيل لاستغلال فترة توقف الدوري في تجهيز اللاعبين المصابين للمباريات المقبلة، خاصة في ظل موقف الفريق الصعب في جدول الدوري.
يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 8 لقاءات، أحرز لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 20 غيرها.
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