شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستغل توقف الدوري في تجهيز المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لتجهيز اللاعبين المصابين خلال فترة توقف الدوري الحالية.

ويعاني المقاولون العرب من غياب بعض اللاعبين الأساسيين في الفترة الماضية بسبب الإصابة، على رأسهم محمد سالم والتونسي هيثم الجويني ومحمد رزق، وهو ما أثر بالسلب على نتائج الفريق في الفترة الحالية.

ويسعى الجهاز الفني لذئاب الجيل لاستغلال فترة توقف الدوري في تجهيز اللاعبين المصابين للمباريات المقبلة، خاصة في ظل موقف الفريق الصعب في جدول الدوري.

يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 8 لقاءات، أحرز لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 20 غيرها.