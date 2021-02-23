شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو: سنقاتل على الدوري حتى النهاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أندريه بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن فريقه لم يظهر في أفضل حالاته خلال مباراة كروتوني، في الدوري الإيطالي. وكان يوفنتوس حقق الفوز على كروتوني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحات لموقع ناديه: «كان هناك توتر في أداء اللاعبين في بداية المباراة، حيث كان هناك تسرع من أجل إحراز هدف مبكر، وهذا يعود إلى النتائج السلبية التي حققها الفريق في المباريات»، مضيفا: «بعد الهدفين كان هناك هدوء لدى اللاعبين وهو ما أثر بالإيجاب على مستواهم».

وأضاف: «الفوز بالمباراة هو الأهم.. وسنعمل على تطوير الأداء في المباريات المقبلة»، مؤكدًا «لم نفقد الأمل في الفوز بالدوري، نحن أحد منافسي انتر ميلان وسنقاتل حتى النهاية».

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.