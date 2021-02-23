شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو: سنقاتل على الدوري حتى النهاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أندريه بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن فريقه لم يظهر في أفضل حالاته خلال مباراة كروتوني، في الدوري الإيطالي. وكان يوفنتوس حقق الفوز على كروتوني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الإيطالي.
وقال بيرلو في تصريحات لموقع ناديه: «كان هناك توتر في أداء اللاعبين في بداية المباراة، حيث كان هناك تسرع من أجل إحراز هدف مبكر، وهذا يعود إلى النتائج السلبية التي حققها الفريق في المباريات»، مضيفا: «بعد الهدفين كان هناك هدوء لدى اللاعبين وهو ما أثر بالإيجاب على مستواهم».
وأضاف: «الفوز بالمباراة هو الأهم.. وسنعمل على تطوير الأداء في المباريات المقبلة»، مؤكدًا «لم نفقد الأمل في الفوز بالدوري، نحن أحد منافسي انتر ميلان وسنقاتل حتى النهاية».
يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.
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