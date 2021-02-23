علاء عبد العال يمنح الفرصة لبدلاء أسوان أمام سوهاج

شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يمنح الفرصة لبدلاء أسوان أمام سوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، منح فرصة للاعبين البدلاء، للمشاركة في مباراة سوهاج المقبلة. ويلتقي أسوان مع سوهاج، غدا الأربعاء، ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.
وقرر علاء عبدالعال منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء للظهور في مباراة سوهاج، على رأسهم هيثم الفيل والسيد فريد وعمرو ناصر، وذلك لإكسابهم حساسية المباريات، بعد ابتعادهم عن المشاركة بصفة أساسية منذ بداية الموسم الجاري.
يذكر أن أسوان يقدم نتائج جيدة في مسابقة الدوري، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 17 نقطة، جمعها من الفوز 4 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.
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