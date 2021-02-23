شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يمنح الفرصة لبدلاء أسوان أمام سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، منح فرصة للاعبين البدلاء، للمشاركة في مباراة سوهاج المقبلة. ويلتقي أسوان مع سوهاج، غدا الأربعاء، ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وقرر علاء عبدالعال منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء للظهور في مباراة سوهاج، على رأسهم هيثم الفيل والسيد فريد وعمرو ناصر، وذلك لإكسابهم حساسية المباريات، بعد ابتعادهم عن المشاركة بصفة أساسية منذ بداية الموسم الجاري.

يذكر أن أسوان يقدم نتائج جيدة في مسابقة الدوري، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 17 نقطة، جمعها من الفوز 4 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.