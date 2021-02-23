شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من زين الدين زيدان لمبابى بعد «هاتريك» برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن قيام زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بإرسال رسالة إلى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عقب أدائه المميز فى مباراة برشلونة التى انتهت بفوز الفريق الفرنسى.

كان مبابي قد سجل 3 أهداف خلال فوز سان جيرمان على برشلونة 4-1، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

وبعث برسالة إلى مبابي عقب مباراة برشلونة يطلب منه الاستمرار على هذا المستوى، وربطت العديد من التقارير مبابي بالانتقال للريال في الصيف المقبل، خاصة إذا استمر زيدان على رأس الجهاز الفني للميرنجي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل محاولات النادي الفرنسي للتجديد.