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رسالة من زين الدين زيدان لمبابى بعد «هاتريك» برشلونة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن قيام زين الدين زيدان، مدرب ، بإرسال رسالة إلى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عقب أدائه المميز فى مباراة برشلونة التى انتهت بفوز الفريق الفرنسى.
كان مبابي قد سجل 3 أهداف خلال فوز سان جيرمان على برشلونة 4-1، في ذهاب ثمن نهائي ، الأسبوع الماضي.
وبعث برسالة إلى مبابي عقب مباراة برشلونة يطلب منه الاستمرار على هذا المستوى، وربطت العديد من التقارير مبابي بالانتقال للريال في الصيف المقبل، خاصة إذا استمر زيدان على رأس الجهاز الفني للميرنجي.
وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل محاولات النادي الفرنسي للتجديد.

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