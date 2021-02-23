شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى إخطارا من اتحاد اليد بتأجيل الجولتين 11 و12 من الموسم الماضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة اليد، يفيد بتأجيل مواجهتي الجولتين 11 و12 من دوري المحترفين، والمقرر إقامتهما يومي 1 و2 إبريل القادم.

يأتي ذلك القرار نظرا لاستكمال مباريات الموسم الماضي لتحديد بطل المسابقة، على أن تقام مباريات الجولتين 11 و12 يومي 15 و16 إبريل المقبل.

والجدير بالذكر أن اتحاد اليد حدد يومي 1 و2 أبريل المقبل موعداً لاستكمال البطولة لتحديد البطل، على أن تستكمل آخر جولتين فيه بنفس القوائم القديمة للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في الجولة قبل الأخيرة مع سبورتنج يوم 1 أبريل، على أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي في الجولة الأخيرة من البطولة يوم 2 أبريل.

ويتصدر الزمالك جدول دوري الموسم الماضي برصيد 34 نقطة، متفوقا على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة.