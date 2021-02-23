شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجري تغييرات في تشكيل الاتحاد السكندري بعد ثلاثية أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينوي حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق، خلال مواجهة وادي دجلة المقبلة. ويلتقي الاتحاد السكندري مع وادي دجلة، بعد غد الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

واستقر حسام حسن على إجراء بعض التغييرات في تشكيل الفريق خلال المباراة المقبلة، في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين، وهو ما ظهر جليًا خلال مواجهة أسوان الأخيرة والتي فاز بها زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسيعود مروان عطية لقيادة خط وسط الاتحاد في المباراة المقبلة بجوار أحمد نبيل مانجا، كما سيعود كريم يحيى لشغل الجبهة اليمنى، كما استقر حسام حسن على الدفع باللاعب محمد الصباحي، في مركز الجناح الأيمن على حساب فوزي الحناوي، ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 13 هدفا، وتلقت شباكه 16 غيرها.