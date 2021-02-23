شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجري تغييرات في تشكيل الاتحاد السكندري بعد ثلاثية أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينوي حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق، خلال مواجهة وادي دجلة المقبلة. ويلتقي الاتحاد السكندري مع وادي دجلة، بعد غد الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
واستقر حسام حسن على إجراء بعض التغييرات في تشكيل الفريق خلال المباراة المقبلة، في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين، وهو ما ظهر جليًا خلال مواجهة أسوان الأخيرة والتي فاز بها زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسيعود مروان عطية لقيادة خط وسط الاتحاد في المباراة المقبلة بجوار أحمد نبيل مانجا، كما سيعود كريم يحيى لشغل الجبهة اليمنى، كما استقر حسام حسن على الدفع باللاعب محمد الصباحي، في مركز الجناح الأيمن على حساب فوزي الحناوي، ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 13 هدفا، وتلقت شباكه 16 غيرها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
178,774
-
تعافي
138,183
-
وفيات
10,404