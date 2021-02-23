شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ريال مدريد تبلغ زيدان باستمراره حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت إدارة ريال مدريد على توجيه رسالة طمأنة إلى زين الدين زيدان، المدير الفنى للفريق، قبل مواجهة أتالانتا، غدا الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ريال مدريد مباراة أتالانتا بدون كل من سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، ومارسيلو، وألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، وإيدين هازارد، وكريم بنزيما.

وأبلغت إدارة ريال مدريد زيدان أنه سيستمر مع الفريق هذا الموسم مهما سيحدث على مستوى النتائج، وكانت بعض التقارير، منذ عدة أسابيع، زعمت أن إدارة ريال مدريد تدرس الإطاحة بزيدان عقب خسارة لقبي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى تأخره في المنافسة على لقب الليجا.

ونجح الميرنجي مؤخرا في تقليص الفرق مع أتلتيكو في صدارة الدوري الإسباني إلى 3 نقاط فقط، لكن أتلتيكو لديه مباراة مؤجلة.