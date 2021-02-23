شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: سيمبا يتقدم على الأهلي بهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم فريق سيمبا التنزاني بالهدف الأول على الأهلي في المباراة القائمة الآن بين الفريقين في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

سجل سيمبا الهدف الأول في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

خاض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامة محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمود كهرباو جونيور أجايي ووالتر بواليا.

بدأ الأهلى المباراة بحذر شديد مع الاعتماد على الضغط من منتصف الملعب لفك طلاسم دفاع سيمبا التنزانى وزيارة الشباك مبكرا لتصعيب المهمة على أصحاب الأرض،بينما ضغط سيمبا في محاولة لاستغلال الدفعة الجماهيرية وبعد مرور 6 دقائق إتيحت أول فرصة لاصحاب الأرض لكن محمد الشناوى نجح في التعامل مع الهجمة ببراعة .

في الدقيقة 8 لعب محمد هانى كرة طولية لكن دفاع سيمبا تدخل في الوقت المناسب وأبعدها،ورد أصحاب الأرض بهجمة سريعة وكاد موجالو أن يسدد داخل منطقة الجزاء لكن الشناوى كعادتة تدخل ويمسك الكرة، وتواصلت محاولات الأهلى أملا في التسجيل خلال الشوط الأول ولعب بواليا داخل عرضية منطقة الجزاء مرت دون خطورة على مرمى سيمبا،وبعدها مرر أجايى الكرة إلى كهربا يسددها الأخير من لمسة واحدة تخرج أعلى مرمى سيمبا إلى خارج الملعب.

في الدقيقة 23 توقفت المباراة لعلاج والتر بواليا الذي سقط على الأرض وتم إخراجه لتلقى العلاج ،وبعدها نشط سيمبا بغية التسجيل وهاجم بقوة لكن دفاع الأهلى كان يقظ ونجح في التعامل مع كل الهجمات ببراعة،هجمة لسيمبا وعرضية داخل منطقة الجزاء يتصدى لها ديانج ثم تصل عند لاعب سيمبا يرسلها عرضية يتصدى لها دفاع الأهلي من جديد.

في الدقيقة 30 نجح سيمبا في تسجيل هدف السبق بعد هجمة سريعة تصل إلى لويس ميكويسونى الذي وراغ دفاع الأهلى وسدد قوية على شمال الشناوى تسكن الشباك، بعدها حاول الأهلى التعادل قبل نهاية الشوط الأول وكثف من هجماتة بهدف التسجيل .

حاول سيمبا استغلال الدفعة التي منحها هدف التقدم لتعزيز الهدف وواصل هجماتة على مرمى الشناوى وولعب موجالو كرة قوية خارج المرمى،وبعدها تكررت الفرصة لاصحاب الأرض في الدقيقة 40 من تسديدة أرضية قوية لكن الشناوى تألق وأنقذ مرماه من الهدف الثانى .

في الدقيقة 43 لعب محمود وحيد كرة طولية كادت أن تشكل خطورة على مرمى سيمبا لكن الحارس تصدى للكرة قبل ان تتخطى خط المرمى،واحتسب الحكم 3د قائق وقت بدل من الضائع لم تشهد أي جديد لينتهى الشوط بتقدم سيمبا بهدف.