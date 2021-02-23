شكرا لقرائتكم خبر عن وفاق سطيف يتقدم بطلب لتنزانيا لاحتضان مباراته مع أورلاندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي وفاق سطيف السير على خطى مواطنه شباب بلوزداد، والتقدم بطلب للاتحاد التنزاني لكرة القدم، من أجل احتضان مباراة أورلاندو بيراتس، الجنوب إفريقي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، قد رفضت السماح للأندية المشاركة في المنافسات القارية، باستضافة الفرق الجنوب إفريقية، في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.

واختار الكاف يوم 28 فبراير الحالي لمواجهة شباب بلوزداد مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تنزانيا.

ويواجه وفاق سطيف نظيره الجنوب إفريقي، يوم 10 مارس، في أولى مباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً إنييمبا النيجيري، وأهلي بنغازي الليبي.