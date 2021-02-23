شكرا لقرائتكم خبر عن كاسيميرو يضع زين الدين زيدان في ورطة قبل موقعة أتلانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد الإسبانى، يواجه خطر الغياب عن مواجهة أتالانتا الإيطالى في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا المحدد لها 16 مارس المقبل على ملعب الفريدو دي ستيفانو.

وقالت الصحيفة إن كاسيميرو يملك بطاقتين صفراويتين من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، لذلك إذا حصل على واحدة أخرى في مباراة الغد أمام أتالانتا، فسيغيب عن مباراة الإياب المحدد لها 16 مارس المقبل على ملعب الفريدو دي ستيفانو، وستكون واحدة من أكثر الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها زيدان.