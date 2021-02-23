اخبار الرياضه

كاسيميرو يضع زين الدين زيدان في ورطة قبل موقعة أتلانتا

0 نشر
وائل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كاسيميرو يضع زين الدين زيدان في ورطة قبل موقعة أتلانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن كاسيميرو، لاعب وسط الإسبانى، يواجه خطر الغياب عن مواجهة أتالانتا الإيطالى في إياب دور الـ16 من بطولة المحدد لها 16 مارس المقبل على ملعب الفريدو دي ستيفانو.

وقالت الصحيفة إن كاسيميرو يملك بطاقتين صفراويتين من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، لذلك إذا حصل على واحدة أخرى في مباراة الغد أمام أتالانتا، فسيغيب عن مباراة الإياب المحدد لها 16 مارس المقبل على ملعب الفريدو دي ستيفانو، وستكون واحدة من أكثر الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها زيدان.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    178,774

  • تعافي

    138,183

  • وفيات

    10,404

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا