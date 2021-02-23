شكرا لقرائتكم خبر عن تورينو يلغي مرانه خوفًا من إصابات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي تورينو الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إلغاء مرانه بسبب مخاوف من زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19.

وأصيب 3 لاعبين من تورينو، لم يكشف عن أسمائهم، بالفيروس بعد الإعلان عن إصابة لاعبين اثنين في 18 فبراير، وواحد بعدها بيومين.

وقال تورينو في بيان: «فيما يتعلق بالموقف الطارئ والخاص بحالات كوفيد-19 الإيجابية، وبناء على تعليمات هيئة الصحة المحلية، يعلن نادي تورينو إلغاء مران اليوم في انتظار المزيد من الفحوص».

وستكون المباراة المقبلة لتورينو على أرضه أمام ساسولو في الدوري الإيطالي يوم الجمعة المقبل.

ويحتل تورينو المركز 17، بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.