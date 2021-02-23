شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية أخيرة من باتشيكو للاعبي الزمالك قبل مواجهة تونجيث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، محاضرة فنية أخيرة للاعبين في فندق الإقامة، قبل مواجهة تونجيث السنغالي.
ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على تونجيث السنغالي، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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