شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا يتقدم بالهدف الأول على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم فريق سيمبا التنزاني بالهدف الأول على الأهلي في المباراة القائمة الآن بين الفريقين في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

سجل سيمبا الهدف الأول في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفى خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.

وفى خط الوسط: أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج.

وفى خط الهجوم: محمود كهربا، جونيور أجايي، والتر بواليا.