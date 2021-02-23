شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الزمالك وتونجيث اليوم والقنوات الناقلة وطريقة اللعب وتشكيل الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الزمالك اليوم مباراته الثانية في بطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد نقطة وحيدة من تعادله في مباراته الأولى، ويسعى لتحقيق الفوز الأول في البطولة أمام فريق تونجيث في تمام الساعة السادسة مساء.

القنوات الناقلة

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيث هي شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي بثت مباريات دوري أبطال إفريقيا، بشكل حصري عبر شاشتها، ويمكنك متابعة البث المباشر الكتابي للمباراة والذي يقدمه موقع جول والذى ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

طريقة لعب الفريق المصرى

التشكيل | 4-4-1-1

تشكيل فريق الزمالك

محمد أبوجبل

أحمد فتوح- محمد عبدالغني- محمود علاء- أحمد عيد

أشرف بنشرقي- طارق حامد- فرجاني ساسي- أحمد سيد زيزو

يوسف أوباما

مروان حمدي