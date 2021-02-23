شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تؤكد جاهزيتها لطواف الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: "الخليج"

أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة جاهزية القيادة لتأمين الحركة المرورية للحدث العالمي للدراجات الهوائية (طواف الإمارات) الذي تستضيفه إمارة الفجيرة في مرحلته الخامسة يوم الخميس المقبل والذي يصادف الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حيث ينطلق خط سير السباق ابتداء من النادي البحري على كورنيش الإمارة في تمام الساعة 11 صباحاً، باتجاه مسار النفق - شارع محمد بن حمد- مروراً بشارع الشيخ مكتوم بن راشد إلى مسافي ذهاباً إلى شارع الشاحنات باتجاه دبا الفجيرة إلى دوار مصنع الإسمنت مروراً بدوار الطويين.

كما وجه قائد عام شرطة الفجيرة بتسخير كافة الإمكانات والدوريات المشرفة على تأمين الحركة المرورية أثناء السباق والفرق الميدانية واتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة وتأمين انسيابية حركة السير حفاظاً على أرواح وسلامة الفرق واللاعبين المشاركين.

وأكد العقيد صالح محمد عبد الله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أن إدارته وضعت خطة لتأمين الطواف والقيام بإغلاق الطرق الداخلية والخارجية جزئياً، والتي تربط إمارة الفجيرة بالمناطق الخارجية التابعة لها، منوهاً إلى أنه سيتم إيقاف حركة المركبات الثقيلة والشاحنات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً، داعياً مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة.