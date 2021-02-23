شكرا لقرائتكم خبر عن «تدوير» تشارك في طواف الإمارات كراع رئيس وشريك استراتيجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، عن مشاركته كراعٍ رئيس وشريك استراتيجي في فعاليات النسخة الثالثة لطواف الإمارات، السباق العالمي الذي يقام خلال الفترة من 21 حتى 27 فبراير/ شباط الجاري بمشاركة واسعة من أبرز دراجي العالم والفرق المحترفة. وتتضمن مشاركة «تدوير» في فعاليات الطواف تخصيص فريق عمل يضم 161 فرداً من المديرين والمشرفين والمراقبين والسائقين والعمال المدعومين بأحدث الآليات والمعدات التي يصل عددها إلى 35 مركبة وآلية، و155 حاوية، بما يسهم في حسن تنظيم هذه البطولة وإخراجها بشكل متميز. وتقوم «تدوير» بتوفير عمال النظافة على مدار الساعة لتقديم خدمات الكنس الآلي واليدوي للطرق والمناطق الواقعة ضمن نطاق عمل المركز من مسار الطواف، وخدمات التلقيط وإزالة الرمال المتراكمة على الطرق الرئيسية قبل، وخلال، وبعد الطواف، إضافة إلى توفير خدمات جمع ونقل النفايات في جميع نقاط السباق والبالغ عددها سبع نقاط. وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «تأتي مشاركتنا في فعاليات «طواف الإمارات» في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه «تدوير» لمختلف الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تقام في أبوظبي من منطلق الدور المتميز الذي يقوم به المركز في الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة بوجه عام، ومواقع تنظيم هذه الفعاليات على وجه الخصوص». وأضاف أن «تدوير» حرصت على توفير كل السبل الممكنة التي من شأنها توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمشاركين، خاصة أن الطواف يقام هذه السنة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة بسبب تفشي جائحة «كوفيد -19»، مضيفاً أن الجهود التي تبذلها فرق «تدوير» ستساهم في الارتقاء بمستوى تنظيم السباق، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية المستوى على صعيد استضافة الفعاليات الرائدة.