دومينيك: دبي أنقذت بطولات «أصحاب الهمم» في عصر الجائحة

دبي: ”الخليج 365”

أكد دومينيك أولمان رئيس لجنة الإعاقة في الاتحاد الدولي للقوس والسهم، أن دبي أنقذت بطولات «أصحاب الهمم» على مستوى العالم خلال فترة جائحة كورونا، بتنظيم بطولة القوس والسهم للسنة السابعة على التوالي.

وقال: «نحن كممثلين للاتحاد الدولي سعداء بإقامة البطولة في دبي في ظل صعوبة تنظيم مثل هذه البطولات على مستوى العالم خلال «الجائحة» والتحديات التي تواجه العالم بسبب كورونا».

وأضاف: «تتميز دبي خلال تنظيم بطولاتها بتوفير البيئة الملائمة والمؤهلة ومختلف الخدمات للاعبين من «أصحاب الهمم»، خاصة من مستخدمي الكراسي المتحركة، حيث يصل عدد هذه الفئة من مستخدمي الكراسي المتحركة من اللاعبين والوفود المشاركة في أي بطولة من بطولات القوس والسهم لأصحاب الهمم ما يعادل 70٪ من إجمالي عدد المشاركين.

وتابع: «بطولة القوس والسهم «نسخة دبي» تمثل فرصة ذهبية للاعبين من أجل حجز مقاعدهم للحدث البارالمبي المرتقب «طوكيو»، خصوصاً أنها البطولة الأولى للقوس والسهم لأصحاب الهمم على مستوى العالم التي يتم تنظيمها بعد الجائحة في عام 2021، ولولا القيود المشددة على السفر للعديد من الدول خلال الجائحة لتضاعف عدد المشاركين في هذا الحدث العالمي المهم، خصوصاً أن بطولات فزاع لهذا العام استثنائية للوضع الذي نحن فيه في ما يخص الإجراءات الاحترازية وإلغاء العديد من الفعاليات المصاحبة لبطولات فزاع، كما في الأعوام الماضية، إضافة إلى الإجراءات المشددة في جميع المطارات حتى الوصول لدبي، وبالعكس، ولكن هدفنا هو عودة مسابقات القوس والسهم لأصحاب الهمم عام 2021 لتكون دبي باكورة تلك البطولات بعد عام كامل من التوقف الإجباري بسبب هذه «الجائحة».

وقال: «ليس لدينا على مستوى العالم العديد من الدول التي تستطيع أن تنظم كبرى الأحداث العالمية للقوس والسهم، ففي قارة آسيا تأتي دبي وبانكوك بإجمالي أقل من 10 مدن على مستوى القارات الخمس لها المقدرة على تنظيم كبرى الأحداث العالمية للقوس والسهم، وثقتنا كبيرة بدبي لتنظيم مثالي لبطولة القوس والسهم على الرغم من كل التحديات ونتوقع مشاركة أكثر من 200 لاعب في بطولة العالم للقوس والسهم العام المقبل في دبي».

وأشار دومينيك إلى ردود الفعل الإيجابية على نجاح اللجنة المنظمة في تنظيم بطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لألعاب القوى 2021 «مسبار الأمل»، واصفاً ذلك النجاح بأنه من أبرز الأخبار التي تابعناها، حيث استطاعت اللجنة المنظمة تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية المدونة ببروتوكول البطولة على الرغم كثرة عدد المشاركين الذي تجاوز 800 ما يعد مؤشراً إيجابياً لتنظيم النسخة السابعة لبطولة القوس والسهم التي تعتبر بكل المقاييس استثنائية.

وحول تأثير «الجائحة» عفي بارالمبية طوكيو يرى أن الإجابة عن السؤال صعبة، متمنياً ألا تؤثر في مجريات الأحداث والمشاركة في الحدث البارالمبي المرتقب، مبيناً أنه تم إلغاء العديد من البطولات المؤهلة لطوكيو، حيث سيتم تنظيم بطولتين فقط، إحداها في مدينة مونتيري المكسيكية، والثانية في جمهورية التشيك، مشيراً إلى أن طوكيو كشفت عن النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه خلال الألعاب من إجراءات احترازية ومسافات تباعد، الأمر الذي سيلقي بظلاله على نكهة الألعاب البارالمبية التي تعودنا عليها من قبل، ولكن هدفنا في هذا العام الاستثنائي هو الرياضة، وسلامة جميع المشاركين التي تعتبر الأهم.

