سباق السيدات يدشن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة الأربعاء

دبي: مسعد عبد الوهاب

تنطلق الأربعاء فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مهرجان ولي عهد دبي للقدرة بإقامة سباق السيدات لمسافة 120 كيلومتراً، والذي سيشهد إقامة أربعة سباقات تقام في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، برعاية الشريك الاستراتيجي طيران الإمارات، ويشتمل المهرجان على 4 سباقات بمشاركة نخبة الفرسان وأبرز الخيول المتميزة، كما تضفي مشاركة الفارسات والفرسان المزيد من الإثارة والقوة والمنافسة على المهرجان الذي يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. وأعلن نادي دبي للفروسية عن تفاصيل النسخة 13 للمهرجان الذي سيشهد برنامجه في اليوم الثاني «الخميس» السباق المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كيلومتراً، بينما يقام كأس اليمامة للقدرة المخصص للأفراس لمسافة 120 كيلومتراً «الجمعة» والذي جاءت تسميته تيمناً باسم الفرس اليمامة التي فاز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على صهوتها، ببطولة العالم للقدرة في نورماندي بفرنسا عام 2014 ولهذا السباق خصوصية مميزة في المهرجان الذي سيختتم السبت المقبل بإقامة السباق الرئيسي كأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، بمشاركة كبيرة لنخبة من الفرسان والخيول من الإمارات ودول العالم. وأكد العميد محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، اكتمال الجاهزية للحدث الكبير وقال: «يعد مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة علامة بارزة في روزنامة سباقات القدرة لهذا الموسم، إذ نتطلع هذا العام إلى استقبال نخبة من أفضل الفرسان والفارسات في المهرجان الذي يشهد في كل عام منافسة قوية على ألقاب السباقات الأربعة التي تقام خلاله». وأضاف: «نسعى جاهدين للقيام بجميع الاستعدادات اللازمة في موقعنا العالمي المستوى في مدينة دبي العالمية للقدرة لإقامة احتفالاً ناجحاً لسباقات القدرة، ونأخذ بعين الاعتبار تأمين كل التدابير اللازمة لرفاهية الخيول وسلامتها فيه جل الاهتمام، ونطلب من جميع المشاركين مساعدة اللجنة المنظمة في إنجاح السباق بتنفيذ التعليمات كافة، بينما تم الاستعانة بأفضل الحكام والرسميين والأطباء البيطريين، حتى تتم إدارة السباقات بكل شفافية وعدالة، التي تعد من الجوانب الأساسية التي نركز عليها». وقال: «نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى شركة طيران الإمارات على دعمهم ورعايتهم لكأس ولي عهد دبي للقدرة ونتطلع إلى تجديد اتفاقية الرعاية بنجاح ونتمنى لجميع المتنافسين التوفيق والنجاح». وأكد النائب الأول لرئيس قسم الاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات بطرس بطرس أن شركة طيران الإمارات تفخر برعايته مجدداً كأس ولي عهد دبي للقدرة، لتتوج بذلك دعمها الطويل الأمد لتنمية وتطوير سباقات الخيل ورياضة الفروسية في دبي. واختتم العضب بقوله «سباق القدرة يعد اختباراً استراتيجياً للبراعة في ركوب الخيل، إذ يتحدى قدرة الخيل ومهارات التهيئة النفسية لدى الفارس لإكمال جولة قاسية، ويسر طيران الإمارات رعاية هذه الفعالية ونشعر بثقة تامة بأن سباق هذا العام سيحقق نجاحاً استثنائياً». وقال أمين السر العام لاتحاد الفروسية الدكتور غانم الهاجري، إن كأس ولي عهد دبي سيشهد تنافس نخبةٌ من الفرسان العالميين بما في ذلك عدد من أبطال العالم جنباً إلى جنب مع المواهب المحلية. وأوضح:«سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يعد مثالاً يحتذى به في سعيه الدؤوب لتطوير الرياضة بجميع محاورها في دبي ودولة الإمارات، وهو نبراس في عالم رياضة الفروسية التي حصد فيها العديد من الألقاب العالمية البارزة، ويتميّز سموه بالتزامه بتوفير منصات متنوّعة للمواطنين يتسنّى لهم من خلالها المشاركة في مختلف الرياضات والتفوق فيها». وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول دائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات:«تفخر طيران الإمارات بمواصلة رعايتها لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، وذلك انطلاقاً من التزامها بدعم نمو وتطوير رياضة سباقات الخيل والفروسية في إمارة دبي، وتحظى سباقات القدرة بأهمية تاريخية في جميع أنحاء العالم، وهنا في الإمارات، ذلك أنها تعد اختباراً صارماً لمدى قوة تحمل الخيل وفرسانها لخوض التحدي والتغلب على التضاريس الصعبة، وعلى الرغم من التحديات غير المسبوقة هذا العام، فإننا على ثقة من نجاح السباق، مع التركيز على سلامة جميع المشاركين». وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة يعد واحداً من أهم الأحداث التي تقام في الدولة ضمن الروزنامة في كل موسم، ويحمل اسم فارس عالمي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الذي أثرى السباقات المحلية بمشاركاته ووجوده بين فرسان وفارسات الإمارات ومحبي رياضة القدرة خلال السباقات التي تقام في الدولة، كما حقق سموه الألقاب العالمية وتوشح بالميداليات الذهبية والأوسمة الرفيعة، رافعاً علم الإمارات عالياً خفاقاً على منصات التتويج، ليصبح قدوة وأيقونة لشباب الإمارات في مختلف الرياضات. وأضاف:«إسهامات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في رياضة القدرة وحبّه للخيل، هي امتداد لعشق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «فارس العرب» للخيل، الذي يقدم للإمارات فكره الثاقب لاستدامة جودة الحياة، ويدعم رياضات الفروسية لعقود برؤية لا تقبل بغير الرقم 1 لتتبوأ الإمارات الصدارة العالمية بريادة مطلقة فتحت الطريق أمام أبناء وبنات الإمارات في المجالات كافة، ومهدت للفارسات والفرسان السير نحو المجد.