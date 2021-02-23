7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،رسميا.. معسكر المنتخب ينطلق 20 مارس بالقاهرة استعدادا لكينيا وجزر القمر،باسم علي يقترب من تدعيم صفوف المقاولون بعد التعافي من إصابة الأمامية .

رسميا.. معسكر المنتخب ينطلق 20 مارس بالقاهرة استعدادا لكينيا وجزر القمر

قرر حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، انطلاق معسكر المنتخب بالقاهرة يوم 20 مارس المقبل، استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، على أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم إلى نيروبي 22 مارس، تمهيدا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

يخضع باسم علي ظهير أيمن المقاولون العرب، لتدريبات تأهيلية من أجل تجهيزه للمشاركة مع ذئاب الجبل في المباريات المقبلة، بعد اصابته في بشد في العضلة الأمامية والتى أبعدته عن المشاركة مع المقاولون خلال المباريات الماضية بالدوري، ويستغل باسم علي فترة التوقف الحالية من أجل العودة إلى صفوف الفريق سريعاً.