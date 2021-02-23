7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،رسميا.. معسكر المنتخب ينطلق 20 مارس بالقاهرة استعدادا لكينيا وجزر القمر،باسم علي يقترب من تدعيم صفوف المقاولون بعد التعافي من إصابة الأمامية .
رسميا.. معسكر المنتخب ينطلق 20 مارس بالقاهرة استعدادا لكينيا وجزر القمر
قرر حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، انطلاق معسكر المنتخب بالقاهرة يوم 20 مارس المقبل، استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، على أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم إلى نيروبي 22 مارس، تمهيدا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
يخضع باسم علي ظهير أيمن المقاولون العرب، لتدريبات تأهيلية من أجل تجهيزه للمشاركة مع ذئاب الجبل في المباريات المقبلة، بعد اصابته في بشد في العضلة الأمامية والتى أبعدته عن المشاركة مع المقاولون خلال المباريات الماضية بالدوري، ويستغل باسم علي فترة التوقف الحالية من أجل العودة إلى صفوف الفريق سريعاً.
200 ألف جنيه وراء تجديد شكوى أسوان ضد بوسكا بعد التوقيع للإنتاج الحربى
فسر نادى أسوان سبب تجديد شكواه ضد أحمد بوسكا حارس مرمى المصرى السابق، والذى وقع لنادى أسوان فى يناير الماضى، قبل أن يوقع أيضاً لفريق الإنتاج الحربى، وكشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادى كان قد تنازل عن شكواه ضد بوسكا فى وقت سابق بعد الحصول على وعد بسداد 200 ألف جنيه من اللاعب.
كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن سبب تأخر عودة فريق أسوان إلى ملعبه حتى الآن، بعد تجهيزه لاستضافة تقنية الفار ورفع كفاءة أرضيته، وقال أمين فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن ملعب أسوان بالفعل بات جاهزاً لاستضافة مباريات الفريق في الدوري العام، وكان من المقرر العودة إليه فى وقت سابق.
المنتخب يدرس طيران تريزيجيه والننى ومصطفى محمد إلى كينيا مباشرة
يدرس الجهاز الإدارى لمنتخب مصر، حجز تذاكر طيران للثلاثى محمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي، ومحمد النني لاعب ارسنال الإنجليزي، ومصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى من لندن وتركيا إلى كينيا مباشرة، نظرا لارتباطهم بمباريات مع فرقهم يوم 21 مارس المقبل، في الوقت الذى تطير فيه بعثة الفراعنة إلى نيروبي يوم 22 من نفس الشهر لذا يفكر الجهاز الفني في هذا الأمر تجنبا لإجهاد اللاعبين.