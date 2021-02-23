شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة..تعادل سلبي بين الأهلي وسيمبا في تنزانيا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وسيمبا المقامة حالياً بملعب "مكابا" في مدينة تنزانيا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من :محمد الشناوي ، محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد ، أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج ، محمود كهربا، جونيور أجايي، والتر بواليا.

فيما يجلس على الدكة ، كلاً من : علي لطفي، ومحمد شريف ومروان محسن، وعمرو السولية وأحمد بيكهام، وأيمن أشرف، ومحمد مجدي أفشة.

بداية حماسية من جانب الفريقين وأنطلق بواليا بكرة هجومية من ناحية اليمين لكنه مرر كرة طويلة تدخل دفاع الفريق التنزاني وأنقذ الكرة.

في الدقيقة السادسة تألق محمد الشناوي وأمسك بكرة قبل أن يسجل مهاجم سيمبا الكرة في الشباك الأهلاوية ، وتعرض الشناوي لإصابة بسيطة بسبب الصدام مع لاعب سيمبا وتلقي العلاج في أرض الملعب ثم إستكمل المباراة.

واصل الضغط من جانب الفريق التنزاني لكن الأهلي ظهر متماسك أمام صاحب الأرض الملعب بفضل ثبات محمد الشناوي وخط دفاع الأهلي.