شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحرك لملعب المباراة .. والقنصل المصري يؤازر الفريق في الفندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك أتوبيس فريق الزمالك من فندق الإقامة في السنغال إلى ملعب لاب ديور الذي يستضيف مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وحضر عامر مزروع القنصل المصري في السنغال إلى فندق الإقامة لمؤازرة اللاعبين قبل المباراة ، في ظل الاهتمام الكبير من جانب السفارة المصرية ببعثة الزمالك.

وعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، محاضرة فنية أخيرة للاعبين في فندق الإقامة، قبل مواجهة تونجيت السنغالي.

واستقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي الدفع بمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق في التشكيل الأساسي لمباراة الزمالك امام تونجيت السنغالي المقرر لها السادسة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وتم استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق من التشكيل الأساسي للمباراة بناء علي توصيات من أفراد الجهاز المعاون الذين طالبوا باتشيكو باستبعاد أبو جبل ومنح الفرصة لجنش، وهو ما وافق عليه البرتغالي خلال الساعات الماضية.

وكان الخليج 365 قد أشار أمس إلى اقتراب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، من التواجد فى التشكيلة الأساسية لفريقه فى مباراة تونجيت السنغالي.

وكان آخر ظهور لجنش فى تشكيل الزمالك الأساسى يوم 1 ديسمبر الماضي في مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والتي خسرها الأبيض بنتيجة 3-1 ليودع الزمالك البطولة ويتأهل الطلائع للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

ولم يشارك جنش في أي مباراة مع الزمالك خلال الموسم الحالي سواء في مسابقة الدوري الممتاز، أو دوري أبطال أفريقيا، حيث تولي محمد أبو جبل حراسة عرين الزمالك طوال الموسم، باستثناء مباراة كأس مصر المذكورة.

وينوي باتشيكو إعادة جنش لتشكيلة الزمالك الأساسية أمام تونجيت في مفاجأة غير متوقعة للبعض، بهدف التدوير في كافة المراكز ومنح كافة اللاعبين فرصة المشاركة في المباريات وكذلك استغلال هدوء جنش المشهور عنه فى المباريات الصعبة، في ظل صعوبة مباراة الغد وحاجة الفريق لتحقيق الفوز بأى شكل لتعويض التعادل السلبي في مباراة الجولة الأولي أمام مولودية الجزائر.