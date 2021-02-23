شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يتصدى لكرة خطيرة من سيمبا التنزانى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصدى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لكرة خطيرة من أحد لاعبى سيمبا التنزانى في المباراة المقامة بينهما بتنزانيا وتشير النتيجة حاليا لتقدم أصحاب الأرض بهدف مقابل للاشئ .

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة سيمبا ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد ، أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج ، محمود كهربا، جونيور أجايي، والتر بواليا.

ويواجه الأهلي فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويجلس على دكة الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني ، كلاً من : علي لطفي، ومحمد شريف ومروان محسن، وعمرو السولية وأحمد بيكهام، وأيمن أشرف، ومحمد مجدي أفشة.