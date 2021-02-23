شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتقدم على أشمون 2/0 في الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بين مصر المقاصة وفريق أشمون، من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين على استاد السكة الحديد بدور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، بتقدم أبناء الفيوم بهدفين نظيفين سجلهما مفتاح طقطق لاعب المقاصة، في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، قبل أن يعود للتسجيل من جديد في الدقيقة 38.

جاءت بداية اللقاء حماسية من جانب الفريقين، وخاصة فريق المقاصة، حيث نجح باسم مرسي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 8 من عمر اللقاء بعد توالي الهجمات من قبل الفريق الفيومي، حيث تدخل حارس مرمى أشمون مع باسم مرسي محاولاً إبعاد الكرة بعد انفراد باسم بالمرمى.

ونجح مفتاح طقطق في إحراز الهدف الأول للمقاصة بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، وفرض المقاصة سيطرته على مجريات اللقاء مواصلاً الاستحواذ على الكرة بعد الهدف المبكر.

تبادل الفريقان الهجمات ولكن دور خطورة حقيقية على مرمى أي من الفريقين، وفي الدقيقة 38 أضاف مفتاح طقطق أيضاً الهدف الثاني لفريق المقاصة بعد انفراده بمرمى أشمون حيث نجح في مراوغة الدفاع وتسديد الكرة على يسار العشماوي لتسكن الشباك.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 48 معلناً تقدم المقاصة بهدفين نظيفين.

كان المقاصة قد بدأ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: فارس طارق وعاصم سعيد وأحمد صبيحة وزياد أشرف

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وأحمد عادل "ميسي"

الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي وأحمد مودي وطه جمعة ومصطفى شبيطة ومحمد مخلوف وإسلام صالح ومحمود الغزالي ومحمد عادل "أمو" ويوسف شريف.