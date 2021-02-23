شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية لباتشيكو قبل التوجه لملعب مباراة تونجيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، محاضرة فنية أخيرة للاعبين في فندق الإقامة، قبل مباراة الزمالك و تونجيت السنغالي.

واستقر البرتغالي جايمي باتشيكو علي الدفع بمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق في التشكيل الأساسي لمباراة الزمالك امام تونجيت السنغالي المقرر لها السادسة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وتم استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق من التشكيل الأساسي للمباراة بناءا علي توصيات من افراد الجهاز المعاون الذين طالبوا باتشيكو باستبعاد أبو جبل ومنح الفرصة لجنش، وهو ما وافق عليه البرتغالي خلال الساعات الماضية.

وكان الخليج 365 قد أشار أمس الي اقتراب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك، من التواجد فى التشكيلة الأساسية لفريقه فى مباراة تونجيت السنغالي.

وكان آخر ظهور لجنش فى تشكيل الزمالك الأساسى يوم 1 ديسمبر الماضي في مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والتي خسرها الأبيض بنتيجة 3-1 ليودع الزمالك البطولة ويتأهل الطلائع للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

ولم يشارك جنش في أي مباراة مع الزمالك خلال الموسم الحالي سواء في مسابقة الدوري الممتاز، أو دوري أبطال أفريقيا، حيث تولي محمد أبو جبل حراسة عرين الزمالك طوال الموسم، باستثناء مباراة كأس مصر المذكورة.

وينوي باتشيكو إعادة جنش لتشكيلة الزمالك الأساسية أمام تونجيت في مفاجأة غير متوقعة للبعض، بهدف التدوير في كافة المراكز ومنح كافة اللاعبين فرصة المشاركة في المباريات وكذلك استغلال هدوء جنش المشهور عنه فى المباريات الصعبة، في ظل صعوبة مباراة الغد وحاجة الفريق لتحقيق الفوز بأى شكل لتعويض التعادل السلبي في مباراة الجولة الأولي أمام مولودية الجزائر.