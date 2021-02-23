شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. سيمبا يتقدم على الأهلى بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلى وسيمبا المقامة حالياً بملعب "مكابا" فى مدينة تنزانيا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والنتيجة تقدم سيمبا بهف نظيف.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، محمد هانى، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد ، أكرم توفيق، حمدى فتحى، أليو ديانج، محمود كهربا، جونيور أجايى، والتر بواليا.

فيما يجلس على الدكة، كلاً من: على لطفى، ومحمد شريف ومروان محسن، وعمرو السولية وأحمد بيكهام، وأيمن أشرف، ومحمد مجدي أفشة.

بداية حماسية من جانب الفريقين وأنطلق بواليا بكرة هجومية من ناحية اليمين لكنه مرر كرة طويلة تدخل دفاع الفريق التنزاني وأنقذ الكرة.

في الدقيقة السادسة تألق محمد الشناوي وأمسك بكرة قبل أن يسجل مهاجم سيمبا الكرة في الشباك الأهلاوية ، وتعرض الشناوي لإصابة بسيطة بسبب الصدام مع لاعب سيمبا وتلقي العلاج في أرض الملعب ثم إستكمل المباراة.

واصل الضغط من جانب الفريق التنزاني لكن الأهلي ظهر متماسك أمام صاحب الأرض الملعب بفضل ثبات محمد الشناوي وخط دفاع الأهلي.

محمود وحيد استخلص الكرة من هجوم سيمبا ومررها إلى بواليا لكن الأخير سقط خلال إستلام الكرة ، بعدها لعب أجاي كرة رائعة إلى كهربا وسدد الأخير فوق العارضة.

عادت السيطرة لفريق سيمبا مرة أخرى وسط اعتماد الأهلي على الهجمة المرتدة ، وتعرض بواليا للإصابة غادر على اثرها المباراة وتلقى العلاج خارج الملعب قبل أن يعود ويشارك فى المباراة.

وسجل سيمبا هدف التقدم فى الدقيقة 30 من تسديدة قوية.