شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وتونجيث بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض فريق الزمالك مواجهة غاية فى الأهمية، فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، عندما يلتقى فريق تونجيث السنغالي بالجولة الثانية لدور المجموعات دوري ابطال افريقيا.

س: كيف استعد الزمالك لمباراة اليوم أمام تونجيث السنغالى؟

ج: يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم محملا بعبء وطول رحلة السفر التي استغرقت ما يقرب من 24 ساعة بسبب بعض الأخطاء في حجز شركة الطيران، رغم أن إدارة النادى وفرت طائرة خاصة لتوفير الراحة للاعبين إلا أن بعض الأخطاء تسببت فى تواجد الفريق فى مطار الجزائر لما يقرب من 16 ساعة، وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، على استغلال رحلة الطيران الشاقة للفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيث في دراسة المنافس السنغالي.كما قام المدير الفني للزمالك بمشاهدة فيديوهات للفريق السنغالي لدراسته في ظل ضيق الوقت ، وخاض الفريق مرانا خفيفا فور الوصول قبل خوضه المران الرئيسي امس والذي استقر فيه باتشيكو علي التشكيل الذي سيخوض المباراة.

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام تونجيث السنغالى؟

ج: الاتجاه الأقرب أن يبدأ البرتغالي باتشيكو مباراة الزمالك وتونجيث بتشكيل مختلف عن الذي خاض به الزمالك مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدورى بسبب غياب سيف الجزيري غير المقيد أفريقياً، وحازم إمام ومحمود الونش للإصابة، حيث يدفع باتشيكو بمحمد أبو جبل في حراسة المرمي، وأمامه الرباعى حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح، وفى الوسط طارق حامد وإمام عاشور، أمامهما الرباعي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.

س: هل تشهد المباراة حضورا جماهيريا؟

ج: لا، وفقا لقرارات الكاف الأخيرة للحد من انتشار فيروس كورونا تقام المباراة بدون حضور الجماهير.

س: وماذا عن فريق تونجيث بطل السنغال؟

ج: فريق تونجيث السنغالي فجر مفاجأة بإقصائه فريق الرجاء الرياضي المغربي من الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات، بالفوز عليه بركلات الترجيح.ومن المنتظر أن يدخل تونجيث اللقاء بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: باي سيسيه، خط الدفاع: الحاج عبدولاي ديوب – مامادو سيك – مالك ندوي – بابي سو، خط الوسط: بابا ساكو – إبراهيما ماني – بابي نداي، خط الهجوم: جبريل سيلا – بول باسيني – بايي ديوب.

س: من يدير المباراة تحكيميا؟

ج: اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم غانى لإدارة مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي، بقيادة دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه كل من بول كودزو أتيماكا مساعد أول وباتريك بابالا مساعد ثاني وأداري عبد اللطيف حكم رابع.