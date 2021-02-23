المقاصة يعبر أشمون بثنائية ليواجه سيراميكا بدور الـ 16 لكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق مصر المقاصة فوزا على نظيره أشمون، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة هدفين دون رد، خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب السكة الحديد، في إطار دور الـ 32 بكأس مصر.

ولعب مصر المقاصة بتشكيل مكون من :

"محمد كوكو، فارس طارق،عاصم سعيد، أحمدصبيحة، زياد أشرف، خالد أوتشو، هشام محمد، مفتاح طقطق، أحمد عادل، باولون فوافي، باسم مرسي.

وتقدم مفتاح طقطق بالهدف الأول لفريق مصر المقاصة في الدقيقة 10، مستغلا ركلة جزاء سددها بنجاح.

وعاد طقطق ليسجل الهدف الثاني لفريق مصر المقاصة في الدقيقة 38، ليمنح فريقه الفوز والتأهل للدور المقبل.

وبتلك النتيجة، تأهل مصر المقاصة إلى دور الـ 16 بكأس مصر ليواجه فريق سيراميكا كليوباترا الذي كان قد تأهل لنفس الدور بعد الفوز على غزل المحلة.