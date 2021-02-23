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أبوجبل "يغرد" قبل مباراة توينجيت ويوجه رسالة للاعبي الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص محمد أبوجبل، حارس مرمى نادي الزمالك، على توجيه رسالة لزملاءه قبل مباراة الفريق أمام توينجيت بطل السنغال.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة بعد ساعات قليلة، أمام توينجيت، بالجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أبوجبل عبر حسابه على "تويتر" "كل الدعم يا رجالة".

وكان الزمالك، قد تأخر لساعات طويلة في الوصول للسنغال بسبب أزمة تتعلق بتصاريح الطائرة الخاصة، وتدرب الفريق لمرة واحدة قبل المباراة.

الجدير بالذكر، أن الزمالك تعادل على ملعبه في المباراة الأولى أمام مولودية الجزائر بدون أهداف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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