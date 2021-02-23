بالفيديو.. ميكوسون يسجل التقدم لسيمبا أمام الأهلي بهدف صاروخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل الموزمبيقي لويس ميكوسون، لاعب فريق سيمبا التنزاني، الهدف الأول لفريقه خلال مواجهة الأهلي بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء الهدف من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، صوبها اللاعب ميكوسون ليعجز الحارس محمد الشناوي للتصدي لها.

ودخل الأهلي مباراته اليوم متصدرًا لجدول المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا الذي حل ثانيًا، ثم يتواجد فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث يليه المريخ السوداني في المرتبة الرابعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المريخ السوداني في مباراة الجولة الأولى بنتيجة 3-0، بينما فاز سيمبا بهدف دون رد على مضيفه فيتا كلوب.