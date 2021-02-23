مباشر بالفيديو.. سيمبا 1 - 0 الأهلي.. دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة سيمبا التنزاني والاهلي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وبدر بانون، ومحمود وحيد، وحمدي فتحي، وأكرم توفيق، وأليو ديانج، وجونيور أجايي، ومحمود كهربا، ووالتر بواليا.

ويبدأ سيمبا المباراة بالتشكيل التالي: آيشي مانولا، وجواش أونيانجو، شوماري كابومبي، واوا، حسيني، وتاديو لوانجا، شاما، ديولونجا، مزاميرو ياسين، وموجالو، ميكيسوني.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من سيمبا وانفرد لوانجا في الدقيقة الخامسة، ولكن الشناوي تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 16 كانت أول كرة خطيرة للأهلي، بعد تمريرة من كهربا لم يستلمها بواليا بالشكل الأمثل، وبعدها بثواني مرر أجايي كرة رائعة لكهربا سددها أعلى العارضة بقليل.

وسقط بواليا بعد تدخل قوي من مدافع سيمبا في الدقيقة 24 ليخرج للعلاج.

واصل سيمبا ضغطه على الأهلي، وسط ارتباك دفاعي.

وفي الدقيقة 30 استلم ميكيسوني مهاجم سيمبا الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسدد تصويبة صاروخية اصطدمت بالعارضة لتدخل شباك الشناوي.

بدأ الاهلي بعدها ينشط وخاصة من الجانب الأيسر بقيادة محمود وحيد ولكن دفاع سيمبا تماسك وتصدى لكافة المحاولات.

ولكن عاد سيمبا مجددا للسيطرة على الكرة، وكاد موجالو أن يسجل مرتين الأولى اصطدمت بيد الشناوي والقائم لتتحول لركنية.

وبعدها بثوان تسلم كرة داخل منطقة الجزاء خلف محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي، ليسدد قوية أرضية، ولكن الشناوي تألق وأبعدها لركنية.

وفي الشوط الثاني، ضغط سيمبا وشكل خطورة كبيرة على مرمى الشناوي، ليجري موسيماني تبديلين بنزول عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، بدلا من والتر بواليا، ومحمود كهربا.

وسقط موجالو في الدقيقة 59 داخل منطقة الجزاء، مدعيا اصطدام الشناوي به، واحتسبها الحكم ضربة مرمى.

وحاول محمود وحيد التسديد على المرمى على حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة اصطدمت بالدفاع لتصل للحارس بسهولة.

وأجرى موسيماني التبديل الثالث والرابع بنزول محمد شريف، ومروان محسن، بدلا من أجايي، وأكرم توفيق، قبل أن يختتم تبديلاته بنزول أيمن أشرف بدلا من محمود وحيد.

وبمجرد نزوله انطلق أيمن أشرف ولعب عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكن حولها ديانج رأسية أعلى العارضة.

وكاد الأهلي أن يسجل التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد استلام محمد شريف الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد قوية ولكن الحارس أبعدها لركنية.

سدد بعدها أفشة كرة قوية جاءت بعيدة عن المرمى.