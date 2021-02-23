سيمبا يعلن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن ديديه جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي المصري بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على سيمبا في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: آيشي مانولا

خط الدفاع: جواش أونيانجو، شوماري كابومبي، واوا، حسيني

الوسط: تاديو لوانجا، شاما، ديولونجا، مزاميرو ياسين.

خط الهجوم: موجالو، ميكيسوني.

ويدخل الأهلي مباراته اليوم متصدرًا لجدول المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا الذي حل ثانيًا، ثم يتواجد فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث يليه المريخ السوداني في المرتبة الرابعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المريخ السوداني في مباراة الجولة الأولى بنتيجة 3-0، بينما فاز سيمبا بهدف دون رد على مضيفه فيتا كلوب.