تشكيل الأهلي أمام سيمبا.. بواليا يقود الهجوم.. وأكرم ووحيد أساسيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أعلن بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة فريق سيمبا التنزاني المقرر في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، على ستاد مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام.
ودفع موسيماني بأكرم توفيق ومحمود وحيد أساسيان من بداية المباراة، فيما استمر ياسر إبراهيم في قيادة الدفاع بجانب بدر بانون.
واحتفظ الجنوب أفريقي بالثنائي أيمن أشرف، وعمرو السولية على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني، وبدر بانون، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد.
خط الوسط : أكرم توفيق، وحمدي فتحي، وأليو ديانج.
خط الهجوم : محمود كهربا، وجونيور أجايي، ووالتر بواليا.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: "علي لطفي، محمد شريف ، مروان محسن، عمرو السولية، أحمد رمضان "بيكهام"، أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة".
ويحتل الاهلي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بنفس رصيد سيمبا، ولكن المارد الأحمر بتفوق بفارق الأهداف.