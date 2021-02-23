تشكيل الأهلي أمام سيمبا.. بواليا يقود الهجوم.. وأكرم ووحيد أساسيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة فريق سيمبا التنزاني المقرر في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، على ستاد مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ودفع موسيماني بأكرم توفيق ومحمود وحيد أساسيان من بداية المباراة، فيما استمر ياسر إبراهيم في قيادة الدفاع بجانب بدر بانون.

واحتفظ الجنوب أفريقي بالثنائي أيمن أشرف، وعمرو السولية على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني، وبدر بانون، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد.

خط الوسط : أكرم توفيق، وحمدي فتحي، وأليو ديانج.

خط الهجوم : محمود كهربا، وجونيور أجايي، ووالتر بواليا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "علي لطفي، محمد شريف ، مروان محسن، عمرو السولية، أحمد رمضان "بيكهام"، أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة".

ويحتل الاهلي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بنفس رصيد سيمبا، ولكن المارد الأحمر بتفوق بفارق الأهداف.