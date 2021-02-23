محمد عبدالله يحكي واقعة ضرب النحاس بـ"سكينة" بعد مباراة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عبد الله، لاعب الأهلي السابق، أن مواجهة الفريق الأحمر أمام سيمبا التنزاني لن تكون سهلة، خاصة أن الفريق سيلعب خارج أرضه، مشيرًا إلى أن العودة بنتيجة إيجابية ستكون أمرا جيدا.

ويحل الأهلي ضيفا، اليوم الثلاثاء، على نظيره سيمبا التنزاني، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الله، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: واجهت فريق سيمبا قبل سنوات حين كنت ألعب لفريق الإسماعيلي ويومها زميلي في الفريق عماد النحاس تعرض للضرب بـ"سكينة" بعد المباراة.

وأضاف: حققنا الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 2-1، وبعد ذلك أقيمت مباراة العودة على يومين بسبب الأمطار.

وتابع: أول مباراة ألغيت بسبب الأمطار، وفي المباراة الثانية قام أحد الأشخاص بضرب عماد النحاس بـ"سكينة".

وأتم تصريحاته: "حاليًا الأمور تغيرت بشكل واضح في إفريقيا عن الوقت السابق، بعدما أصبحت تصدر العديد من اللاعبين إلى أوروربا".

كان الأهلي قد فاز في مباراة الجولة الأولى على فريق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، ويتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن سيمبا الذي يحتل المركز الثاني.