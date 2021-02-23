اتحاد الكرة يكافئ حكام سموحة والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

وافقت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، على طلب لجنة الحكام، بمكافأة أحمد العدوي، حكم مباراة سموحة والمصري، التي أقيمت مساء الإثنين، ضمن الجولة الـ14 من مسابقة الدوري.

واحتسب العدوي ضربة جزاء لفريق المصري بعد صافرة النهاية، بعد مراجعة الفيديو.

وجاء في بيان اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء،: "وافق اتحاد الكرة على مكافأة الحكم أحمد العدوي ومحمد عباس قابيل حكم الفيديو ومساعده حمادي القلاوي لشجاعتهم في تطبيق القانون بعد نهاية المباراة ولجوء الحكم إلى تقنية الفيديو واحتسابه بناء على ذلك لضربة جزاء صحيحة وآدائها".

وأضاع أحمد رفعت لاعب المصري ضربة الجزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأوضح اتحاد الكرة أن ذلك يأتي ذلك في إطار حرصه على تشجيع الحكام على تطبيق العدالة في ملاعب كرة القدم من خلال تنفيذ القانون.