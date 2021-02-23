الدوري الانجليزي | هازنهاتل مدرب ساوثامبتون متحمس لمواجهة بيلسا مدرب ليدز يونايتد

قال رالف هازنهاتل مدرب ساوثامبتون إنه يتطلع إلى المواجهة القوية المنتظرة ضد مارسيلو بيلسا ويتوقع معركة خططية عند مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء.
وحظي ليدز يونايتد بإشادة بسبب أسلوبه الهجومي والضغط المتقدم ما جعله يحتل المركز 12 ويتقدم بمركزين على ساوثامبتون، بينما قال هازنهوتل إنه ينتهج فلسفة مختلفة تمامًا عن بيلسا.
وقال هازنهوتل “إنه مدرب مشهور وناجح مع ليدز بطريقة تفكير تختلف تماما عني. إنها مثل الأسود والأبيض”.
وأضاف “سيكون من الرائع الوصول إلى حلول. عادة ما يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهات خططية على أعلى المستويات ويجب الوصول إلى التوازن المطلوب في كل جزء في اللعبة”.
وتابع “ستكون هذه واحدة من أكثر المواجهات الخططية المثيرة هذا الموسم. لم نحصل على وقت طويل للاستعداد للمباراة، لكن هكذا حال ليدز أيضًا”.
وأكد هازنهوتل أنه سيفتقد كايل ووكر-بيترز وثيو والكوت وإبراهيما ديالو بينما تحوم شكوك حول مشاركة ستيوارت أرمسترونج.
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