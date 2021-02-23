بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وتونغيث في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الزمالك المصري وتونغيث السنغالي، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021.

وينقل بث مباشر الزمالك وتونغيث على قناة بي ان سبورتس HD7، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة بين سبورت ماكس 6 الفرنسية.

وتقام مواجهة الزمالك وتونغيث على ملعب لات ديو بمدينة تياس، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ويتواجد الزمالك المصري وتونغيث السنغالي في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من، الترجي الرياضي التونسي، ومولودية الجزائر الجزائري.

ويقبع الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بنقطة واحدة في رصيده بعدما وقع في فخ التعادل السلبي بالجولة الأولى أمام “مولودية الجزائر”، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 12فبراير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي.

ويتطلع الزمالك إلى تحقيق الانتصار على تونغيث اليوم من أجل اللحاق بالمتصدر “الترجي” التونسي الذي يلعب أمام “مولودية الجزائر”، أو على الأقل تفادي الخسارة.

في المقابل، خسر تونغيث بصعوبة كبيرة أمام “الترجي” التونسي في الجولة الأولى، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت 13 فبراير الجاري، على الملعب الاولمبي حمادي العقربي.

ولن يتنازل فريق تونغيث عن تحقيق الانتصار على الزمالك اليوم، بعدما اكتسب خبرات كثيرة في رحلته إلى تونس، وقبل ذلك مواجهته لفريق الرجاء البيضاوي المغربي في الأدوار التمهيدية.

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