فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة الاهلي المصري وسيمبا التنزاني، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021.

وينقل بث مباشر الاهلي وسيمبا على قناة بي ان سبورتس HD7، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”، كما تنقل على قناة بين سبورت ماكس 5 الفرنسية.

وتقام مواجهة الاهلي وسيمبا على الملعب الوطني بدار السلام، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

يتواجد الاهلي المصري وسيمبا التنزاني في المجموعة الأولى، والتي تضم كل من، المريخ السوداني، وفيتا كلوب الكونغولي.

ويتصدر الاهلي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعدما انتصر في الجولة الأولى على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي 16 فبراير 2021 على ملعب القاهرة الدولي.

ويغيب عن صفوف الاهلي اليوم، كل من “طاهر طاهر، علي معلول، وليد سليمان، وصلاح محسن” للإصابة، وناصر ماهر لعدم الجاهزية الفنية، وحسين الشحات لعقوبة الإيقاف.

في المقابل، يحتل سيمبا التنزاني المرتبة الثانية في المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر الاهلي، بعدما انتصر على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 12 فبراير 2021 على ملعب الشهداء بمدينة كينشاسا.

يذكر ان آخر مباراة جمعت الاهلي وسيمبا على الملعب الوطني كانت في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019، وانتهت بفوز الفريق التنزاني بهدفٍ دون رد، وكان رد الشياطين الحمر قاسيًا في مباراة الإياب بالقاهرة حيث انتصر بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

الهدف الاول لفريق سيمبا.

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