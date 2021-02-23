دوري أبطال أوروبا | ماركو روزي مدرب مونشنجلادباخ: مانشستر سيتي أفضل فريق بالعالم

أشاد ماركو روزي مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ بمنافسه مانشستر سيتي قبل مباراتهما في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء وقال إنه سيواجه تقريبًا أفضل فريق في العالم.

ويعيش مانشستر سيتي حالة إبداع وفاز في آخر 18 مباراة في كل المسابقات وسيكون المرشح بكل تأكيد للتأهل خاصة بعد نقل المباراة إلى بودابست بسبب قيود السفر إلى ألمانيا المتعلقة بكوفيد-19.

ويبدو سيتي في طريقه أيضًا لإحراز لقب الدوري الإنجليزي حيث يتصدر بفارق عشر نقاط وسط تألق كبير من فريق المدرب بيب جوارديولا.

وقال روزه في مؤتمر صحفي “لا أحتاج إلى تحفيز اللاعبين. عندما تلعب كفريق مثل جلادباخ في دور الستة عشر أمام مانشستر سيتي، فإنك ستخرج فائزًا في كافة الأحوال بمثل هذه المشاركة”.

وأضاف “إنه حدث كبير للنادي بالوجود في هذه المسابقة ولقد قلنا باستمرار إننا نريد إثبات أنفسنا.

“سيتي يملك لاعبين من طراز رفيع في كل المراكز ونحن لدينا الفرصة لمعرفة مستوانا أمام تقريبا أفضل فريق في العالم”.

وتابع “هذا بالضبط ما نريده ولهذا السبب نلعب كرة القدم”.

وخاض جلادباخ منافسات مجموعة صعبة حيث وقع مع ريال مدريد وشاختار دونيتسك وإنتر ميلان لكنه احتل المركز الثاني وتأهل.

وعانى جلادباخ من سلسلة من النتائج السيئة، ومنها الخسارة 2-1 أمام ماينتس يوم السبت الماضي، بعد أيام من إعلان روزه انتقاله إلى بروسيا دورتموند بعد نهاية الموسم الجاري.

وتراجع جلادباخ إلى المركز الثامن في الدوري الألماني.