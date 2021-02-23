أستون فيلا يمنع لاعبيه من لعب فانتازي الدوري الانجليزي لسبب طريف

قررت إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي، حرمان لاعبي الفريق من لعبة “فانتازي البريميرليج” خلال ما تبقى من الموسم الحالي 2020/21.

وبحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، فإن خبر إصابة وغياب نجم وقائد الفريق، جاك جريليش تم تسريبه قبل مواجهة ليستر سيتي، عن طريق حساب مختص بنقل أخبار لعبة الفانتازي، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وبالفعل غاب جريليش (25 عامًا) عن المباراة الماضية أمام ليستر سيتي، والتي خسرها أستون فيلا بنتيجة (1-2)، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه أول مباراة يغيبها الدولي الإنجليزي عن أستون فيلا، بعد 50 مباراة لعبها الفيلانز في مختلف المسابقات.

وكشف حساب يُدعى “FPL Insider”، أن الإنجليزي مات تارجت، الأيرلندي كونور هوريهان، والويلزي نيل تايلور، فضلًا عن بعض أعضاء الجهاز الفني المعاون لمدرب أستون فيلا “دين سميث” قاموا جميعًا بإخراج جريليش من فرقهم قبل لقاء ليستر سيتي، وهو ما يعني أنه لن يشارك.

وبعد الخسارة، أكد مدرب أستو فيلا، دين سميث أن النادي سيحقق في كيفية تسرب أنباء إصابة جريليش، قائلًا: “لقد علمت بانتشار خبر غياب جريليش بسبب الإصابة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “إذا تأكدت أن تلك المعلومات قد خرجت من ملعب التدريب لدينا، سأعرف المسؤول عن ذلك، وسأوبخه”.

وتعتبر واقعة جريليش ليست الأولى، فقد سبق وحدثت هذا الموسم؛ عندما استبدل قائد ليدز يونايتد، ليام كوبر زميله أليوسكي قبل بدء نفس الجولة.

وبالفعل، تأكد غياب أليوسكي عن خسارة فريقه أمام وولفرهامبتون (0-1) ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما قام الظهير الأيسر لليفربول، آندي روبرتسون بإخراج زميله ساديو ماني من تشكيلة الفانتازي، وبالفعل لم يشارك النجم السنغالي مع الريدز أمام برايتون في الجولة الـ22.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ينتابها شعور بالقلق من تسريب الأخبار من قبل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني من خلال لعبة الفانتازي.

حيث أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن باقي أندية الدوري الإنجليزي قد تحذوا حذو أستون فيلا، وتطالب لاعبيها بإيقاف المشاركة في لعبة الفانتازي.